Юрист Анцелиович заявила, что претензии WADA к Франции не скажутся на Олимпиаде

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пригрозило санкциями Французскому антидопинговому агентству (AFLD).

«Судя по всему, WADA полагает, что французское агентство отступает от требований антидопингового кодекса. Сначала выдвигается обвинение, затем предоставляется время на дачу объяснений, составляется план корректирующих действий, потом даётся время на исполнение этого плана. А вот если он не исполняется, вот тогда уже WADA запускает процедуру признания агентства несоответствующим требованиям кодекса, предлагает какие-то последствия», — цитирует Анцелиович РИА Новости.

Она также подчеркнула, что Французское антидопинговое агентство может обратиться в CAS, где будет принято окончательное решение.

«Потенциально вся эта процедура может и не завершиться до начала Олимпиады в Париже, поэтому Франция не утратит право на её проведение», — добавила Анцелиович.

По информации AFP, WADA направило письмо в AFLD, в котором перечислило три недавних случая допинг-нарушения и обвинило в принятии решений, «не соответствующих ни Всемирному антидопинговому кодексу, ни прецедентному праву CAS».

Сегодня AFLD сообщило, что WADA угрожает начать разбирательство, по итогам которого французским спортсменам может быть запрещено выступать на некоторых международных турнирах, а также проводить спортивные соревнования.

Напомним, что летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что российская тяжелоатлетка Каширина дисквалифицирована на восемь лет за допинг.