Матыцин ответил на заявление WADA о несоответствии РУСАДА

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует международному кодексу.

«Российское законодательство полностью соответствует Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, а общероссийские антидопинговые правила — Кодексу WADA. Важно, что к операционной работе РУСАДА нет претензий с точки зрения осуществления непосредственных функций агентства, оно независимо от государства, активно проводит образовательные программы.

Подобные требования WADA по изменению федеральных законов являются прямым вмешательством в законодательный процесс и, что непозволительно для агентства, становятся универсальными.

Россия активно совершенствует отечественное законодательство в сфере антидопинга, вступил в силу закон об утверждении антидопинговых правил непосредственно РУСАДА. На площадке ЮНЕСКО мы активно взаимодействуем со странами — членами Конвенции по развитию направления антидопинговой политики», — заявил Матыцин.

9 мая пресс-служба WADA опубликовала релиз о заседании исполнительного комитета организации, которое пройдёт в Монреале. Агентство также сообщило, что РУСАДА не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее Олег Матыцин отметил ответственный и последовательный подход России в борьбе с допингом.