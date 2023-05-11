Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Матыцин ответил на заявление WADA о несоответствии РУСАДА

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует международному кодексу.
Матыцин ответил на заявление WADA о несоответствии РУСАДА
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Российское законодательство полностью соответствует Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, а общероссийские антидопинговые правила — Кодексу WADA. Важно, что к операционной работе РУСАДА нет претензий с точки зрения осуществления непосредственных функций агентства, оно независимо от государства, активно проводит образовательные программы.

Подобные требования WADA по изменению федеральных законов являются прямым вмешательством в законодательный процесс и, что непозволительно для агентства, становятся универсальными.

Россия активно совершенствует отечественное законодательство в сфере антидопинга, вступил в силу закон об утверждении антидопинговых правил непосредственно РУСАДА. На площадке ЮНЕСКО мы активно взаимодействуем со странами — членами Конвенции по развитию направления антидопинговой политики», — заявил Матыцин.

9 мая пресс-служба WADA опубликовала релиз о заседании исполнительного комитета организации, которое пройдёт в Монреале. Агентство также сообщило, что РУСАДА не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее Олег Матыцин отметил ответственный и последовательный подход России в борьбе с допингом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить