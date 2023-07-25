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РУСАДА может обратиться в суд для возвращения международного статуса

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что организация может обратиться в суд для возвращения международного статуса.
РУСАДА может обратиться в суд для возвращения международного статуса
  • РИА Новости

«У WADA есть вопросы к нашему федеральному законодательству. Некоторые статьи не соответствуют кодексу. Этот вопрос мы будем уточнять осенью. Наверное, нам не обойтись без судебных разбирательств», — цитирует Логинову РИА Новости

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в международных турнирах. 

Ранее правительство России приняло постановление лишить Министерство спорта полномочий по установлению общероссийских антидопинговых правил.

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