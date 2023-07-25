РУСАДА может обратиться в суд для возвращения международного статуса

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что организация может обратиться в суд для возвращения международного статуса.

«У WADA есть вопросы к нашему федеральному законодательству. Некоторые статьи не соответствуют кодексу. Этот вопрос мы будем уточнять осенью. Наверное, нам не обойтись без судебных разбирательств», — цитирует Логинову РИА Новости.

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в международных турнирах.

Ранее правительство России приняло постановление лишить Министерство спорта полномочий по установлению общероссийских антидопинговых правил.