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Минспорт России лишился полномочий по установлению антидопинговых правил

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Правительство России приняло постановление лишить Министерство спорта полномочий по установлению общероссийских антидопинговых правил.
Минспорт России лишился полномочий по установлению антидопинговых правил
  • РИА Новости

Согласно постановлению правительства, подпункт 4.2.9 положения о Министерстве спорта РФ, утверждённого 19 июня 2012 года, признан утратившим силу, сообщается на официальном портале правовой информации.

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в международных турнирах. Спортивный арбитражный суд 17 декабря 2020 года сократил отстранение до двух лет. При этом спортсмены из России не могли выступать на соревнованиях под флагом своей страны до 16 декабря 2022 года.

Ранее в пресс-службе WADA сказали, что комментировать заявление фигуристки Аделины Сотниковой должен Международный олимпийский комитет (МОК).

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