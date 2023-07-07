В WADA сообщили, что комментировать заявление Сотниковой о положительной пробе должен МОК

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сказали, что комментировать заявление фигуристки Аделины Сотниковой должен Международный олимпийский комитет (МОК).

«Международный олимпийский комитет был органом управления результатами, поэтому я уверен, что они смогут помочь в этом вопросе», — приводит слова пресс-службы WADA ТАСС.

5 июля Сотникова рассказала, что в 2014 году в её анализах обнаружили допинг, после чего должен был состояться суд, однако потом фигуристку оправдали, потому что открыли вторую пробу, в результате исследования которой ничего не обнаружили.

Ранее сообщалось, что РУСАДА не подтвердило информацию о найденном у Сотниковой допинге.