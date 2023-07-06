РУСАДА не подтвердило информацию о найденном у Сотниковой допинге

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не имеет информации о якобы найденном у олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой допинге в 2014 году.

«В пресс-службе РУСАДА сообщили, что не обладают информацией о том, что у Сотниковой был обнаружен допинг», — передаёт РИА Новости.

5 июля Сотникова рассказала, что в 2014 году в её анализах обнаружили допинг, после чего должен был состояться суд, однако потом фигуристку оправдали, потому что открыли вторую пробу, в результате исследования которой ничего не обнаружили.

Ранее сообщалось, что Елена Буянова назвала «полной ерундой» слова Сотниковой о допинге в 2014 году.