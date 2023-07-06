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Буянова считает «полной ерундой» слова Сотниковой о допинге в 2014 году

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Тренер по фигурному катанию Елена Буянова, которая ранее работала с олимпийской чемпионкой Аделиной Сотниковой, прокомментировала заявления фигуристки о допинге.

«Ерунда полная. Без комментариев», — цитирует Буянову Sport24.

5 июля олимпийская чемпионка Игр в Сочи Аделина Сотникова рассказала, что в 2014 году в её анализах обнаружили допинг, после чего должен был быть и суд, однако потом фигуристку оправдали, потому что открыли вторую пробу, в результате исследования которой проблем не нашли.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на слова Сотниковой о сдаче положительного допинг-теста. 

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