Буянова считает «полной ерундой» слова Сотниковой о допинге в 2014 году
«Ерунда полная. Без комментариев», — цитирует Буянову Sport24.
5 июля олимпийская чемпионка Игр в Сочи Аделина Сотникова рассказала, что в 2014 году в её анализах обнаружили допинг, после чего должен был быть и суд, однако потом фигуристку оправдали, потому что открыли вторую пробу, в результате исследования которой проблем не нашли.
Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на слова Сотниковой о сдаче положительного допинг-теста.