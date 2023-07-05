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Коган назвал бредом слова Сотниковой о положительной допинг-пробе в 2014 году

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на слова российской фигуристки Аделины Сотниковой о сдаче положительного допинг-теста в 2014 году.
Коган назвал бредом слова Сотниковой о положительной допинг-пробе в 2014 году
  • РИА Новости

«Впервые подобное слышу. Это какой-то бред», — цитирует Когана Sport24

5 июля олимпийская чемпионка Игр в Сочи Аделина Сотникова рассказала, что в 2014 году в её анализах обнаружили допинг, после чего должен был быть и суд, однако потом фигуристку оправдали, потому что открыли вторую пробу, в результате исследования которой проблем не нашли.

26-летняя фигуристка — первая в истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании из России. Сотникова в последний раз выступала на соревнованиях в сезоне-2015/16. О решении завершить карьеру она объявила в 2020 году. 

Ранее Сотникова рассказала о решении открыть свою школу фигурного катания.

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