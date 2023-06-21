Сотникова о решении открыть свою школу: понимала, что у меня нет подушки безопасности

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова рассказала о решении открыть свою школу фигурного катания.

«У меня была операция на шейном отделе позвоночника. Тогда я уже лежала и понимала: «а вдруг, не дай бог, ещё что-то будет». У меня нет ничего, чтобы я была в чём-то уверена, где я могу спокойно работать и это будет моей подушкой безопасности», — заявила Сотникова в интервью на канале Левана Горозии.

26-летняя фигуристка — первая в истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании из России. Сотникова в последний раз выступала на соревнованиях в сезоне-2015/16. О решении завершить карьеру она объявила в 2020 году. 6 ноября Сотникова стала мамой.

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