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Попова — об отношениях фигуристов Косторной и Куницы: пока это точно помогает

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Хореограф и тренер Бетина Попова высказалась о взаимоотношениях между Алёной Косторной и Георгием Куницей.
Попова — об отношениях фигуристов Косторной и Куницы: пока это точно помогает
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«К свадьбе ребята готовятся, я бы сказала, очень тщательно. Алёна мне показывала разные фотографии, делилась планами, как это будет красиво. В общем, у них кипит и личная жизнь, и рабочая. Мне кажется, это их разжигает во всех планах. Пока это точно помогает», — цитирует Попову «Спорт-Экспресс».

16 января тренер Елена Буянова сообщила, что завершила работу с фигуристкой из-за её желания выступать в парном катании. Косторная и Куница катаются под руководством Рослякова. 22 апреля дуэт впервые официально представил новую короткую программу.

19-летняя фигуристка, помимо того, что получила золото ЧЕ-2020 в женском одиночном катании, является победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20.

20 мая стало известно, что пара планирует свадьбу. Спортсменка в соцсетях подтвердила помолвку.

Ранее тренер Сергей Росляков рассказал, каких успехов добились Косторная и Куница в парном катании.

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