Тренер Росляков заявил, что Косторная и Куница разучили все тройные элементы

Тренер Сергей Росляков рассказал, каких успехов добились фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница в парном катании.

«У Алёны и Георгия с запалом всё хорошо, они хотят кататься и делать это на высоком уровне. Они уже разучили тройную подкрутку и все остальные тройные элементы. Осталось собрать в кучку», — цитирует Рослякова РИА Новости.

16 января тренер Елена Буянова сообщила, что завершила работу с фигуристкой из-за её желания выступать в парном катании. Косторная и Куница катаются под руководством Рослякова. 22 апреля дуэт впервые официально представил новую короткую программу.

19-летняя фигуристка, помимо того, что получила золото ЧЕ-2020 в женском одиночном катании, является победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20.

20 мая стало известно, что пара планирует свадьбу. Спортсменка в соцсетях подтвердила помолвку.

Ранее Куница рассказал, как сделал предложение руки и сердца Косторной.