Куница о предложении Косторной: не в Париже на Эйфелевой башне — значит, на воздушном шаре
- РИА Новости
«Пару месяцев назад решил. Уже в апреле закупил кольца и всё заранее запланировал. Люблю ко всему подходить творчески. Не в Париже на Эйфелевой башне — значит, на воздушном шаре», — цитирует Куницу «Спорт-Экспресс».
16 января тренер Елена Буянова сообщила, что завершила работу с фигуристкой из-за её желания выступать в парном катании. Косторная и Куница катаются под руководством Сергея Рослякова.
20 мая стало известно, что пара планирует свадьбу. Спортсменка в соцсетях подтвердила помолвку.
Ранее Косторная призналась, что впала в небольшой ступор после предложения Куницы.