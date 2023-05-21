Куница о предложении Косторной: не в Париже на Эйфелевой башне — значит, на воздушном шаре

Фигурист Георгий Куница рассказал, как сделал предложение руки и сердца своей партнёрше Алёне Косторной.

«Пару месяцев назад решил. Уже в апреле закупил кольца и всё заранее запланировал. Люблю ко всему подходить творчески. Не в Париже на Эйфелевой башне — значит, на воздушном шаре», — цитирует Куницу «Спорт-Экспресс».

16 января тренер Елена Буянова сообщила, что завершила работу с фигуристкой из-за её желания выступать в парном катании. Косторная и Куница катаются под руководством Сергея Рослякова.

20 мая стало известно, что пара планирует свадьбу. Спортсменка в соцсетях подтвердила помолвку.

Ранее Косторная призналась, что впала в небольшой ступор после предложения Куницы.