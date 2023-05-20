Косторная призналась, что впала в небольшой ступор после предложения Куницы

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, как фигурист Георгий Куница сделал ей предложение руки и сердца.

«Красиво — на воздушном шаре. Я стала подозревать что-то, когда он начал убегать от меня, чтобы я в его сумку не залезла. «Да» ответила сразу, так как давно поняла, что это тот самый человек. Испытала шок и радость. Впала в небольшой ступор, но не плакала», — цитирует Косторную «Спорт-Экспресс».

16 января тренер Елена Буянова сообщила, что завершила работу с фигуристкой из-за её желания выступать в парном катании. Косторная и Куница катаются под руководством Сергея Рослякова.

20 мая стало известно, что пара планирует свадьбу. Спортсменка в соцсетях подтвердила помолвку.

Ранее Косторная призналась, что её романтические отношения с Куницей складывались постепенно.