Косторная призналась, что её романтические отношения с Куницей складывались постепенно

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, как зарождались её отношения с фигуристом Георгием Куницей.

«Как-то само так получилось. Он практически ничего не предпринимал сначала, что думала: у меня глюки. Нет такого момента, что — хоп — и всё поменялось, стало по-другому. Постепенно происходило», — сказала фигуристка на YouTube-канале «Без воды».

Косторная и Куница 22 апреля впервые официально представили новую короткую программу. 19-летняя фигуристка, помимо того, что получила золото ЧЕ-2020 в женском одиночном катании, является победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20.

Ранее Косторная заявила, что её переход в пары — шанс остаться в фигурном катании.