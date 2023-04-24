Косторная: мой переход в пары — шанс остаться в фигурном катании

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная высказалась о переходе в парное катание.

«У меня была операция 7 сентября, после неё была долгая реабилитация. Когда я вышла на лёд, поняла, что не могу делать привычные вещи — не могу много прыгать. Кому нужны одиночники, которые не могут выполнять им предписанное?» — сказала Косторная в рамках шоу «На два слова».

Она отметила, что после этого начала думать о переходе в парное катание.

«Если это действительно шанс оставаться в фигурном катании, бороться за топ-5, топ-3, почему бы не попробовать», — добавила Косторная.

Косторная и Куница 22 апреля впервые официально представили новую короткую программу. 19-летняя фигуристка, помимо золота ЧЕ-2020 в женском одиночном катании, является победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что Косторная пока не рассчитывает на медали в парном катании.