Косторная пока не рассчитывает на медали в парном катании

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная, которая начала выступать в паре с Георгием Куницей, считает, что ещё рано говорить о призовых местах соревнований.

«Пока мы ни на какие места не рассчитываем и ни на что не претендуем в данный момент. Мы выходим и пытаемся собрать свои элементы», — цитирует Косторную «Спорт-Экспресс».

Косторная и Куница 22 апреля впервые официально представили новую короткую программу. 19-летняя фигуристка, помимо золота ЧЕ-2020 в женском одиночном катании, является победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20. Косторная перешла в парное катание в январе.

Ранее Косторная рассказала, как тренер Елена Буянова отреагировала на её переход в парное катание.




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