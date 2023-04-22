Косторная — об уходе от Буяновой: получилось не очень красиво с моей стороны

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, как тренер Елена Буянова отреагировала на её переход в парное катание.

«Получилось, наверное, не очень красиво с моей стороны. Я каталась и там и там. Сразу сказала, что мне больно прыгать, а с парными элементами было не так. Меня не поняли. Подумали, наверное, что я обманываю.

По факту действительно было так: когда-то больно, когда-то нет. Я не могу сказать, что мне нравилось в парном, а в одиночном нет. Реально было больно. Я выступала в шоу, у меня начинало болеть бедро. Это всё из-за того, что мне вообще нельзя было кататься после операции. Потом проходило какое-то время — и я выходила на лёд к Сергею Сергеевичу Рослякову, там даже по полторы-две тренировки катались. И раза два в неделю я появлялась у Елены Германовны. Конечно, она переживала насчёт этого. Думаю, что понимала — спортсмен скоро уйдёт», — приводит слова Косторной «Спорт-Экспресс».

16 января тренер Елена Буянова сообщила, что завершила работу с фигуристкой из-за её желания выступать в парном катании.

Ранее Косторная поделились впечатлениями от дебютного проката своей новой программы на следующий сезон.