Косторная о новой программе: есть неудачи — как видимые, так и невидимые

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная поделились впечатлениями от дебютного проката своей новой программы на следующий сезон.

«Обговорили с нашим тренером положительные и отрицательные моменты программы. В целом больше довольны, наверное. Но были косяки как видимые, так и невидимые. Для выбора музыки просто включали песни на льду и как‑то решили совместно, что было бы круто под «Crazy in love», — цитирует Косторную «Матч ТВ».

Косторная и её партнёр Георгий Куница выступили на открытии Всероссийского фестиваля балетов на льду. Дуэт в программе исполнил двойной выброс, двойную подкрутку и параллельный тройной флип.

16 января тренер Елена Буянова сообщила, что завершила работу с фигуристкой из-за её желания выступать в парном катании. Фигуристка катается под руководством Сергея Рослякова.

Ранее Косторная продемонстрировала новые элементы из парного катания.