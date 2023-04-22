Косторная о новой программе: есть неудачи — как видимые, так и невидимые

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Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная поделились впечатлениями от дебютного проката своей новой программы на следующий сезон.
Косторная о новой программе: есть неудачи — как видимые, так и невидимые
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Обговорили с нашим тренером положительные и отрицательные моменты программы. В целом больше довольны, наверное. Но были косяки как видимые, так и невидимые. Для выбора музыки просто включали песни на льду и как‑то решили совместно, что было бы круто под «Crazy in love», — цитирует Косторную «Матч ТВ».

Косторная и её партнёр Георгий Куница выступили на открытии Всероссийского фестиваля балетов на льду. Дуэт в программе исполнил двойной выброс, двойную подкрутку и параллельный тройной флип. 

16 января тренер Елена Буянова сообщила, что завершила работу с фигуристкой из-за её желания выступать в парном катании. Фигуристка катается под руководством Сергея Рослякова.

Ранее Косторная продемонстрировала новые элементы из парного катания.

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