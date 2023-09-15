В ожидании справедливости: CAS объявил имена судей на процесс по делу фигуристки Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародовал состав судейской коллегии, которая будет рассматривать дело Камилы Валиевой. В неё вошли американец Джеффри Мишкин, француз Матьё Мезоннёв и представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк. Также впервые была представлена позиция российской фигуристки на этом процессе. Воспитанница Этери Тутберидзе считает, что нарушение антидопинговых правил не было доказано, и требует оправдания. В качестве альтернативы предлагается признать, что в её действиях нет вины или халатности.

Спортивный арбитражный суд обнародовал имена судей, которые менее чем через две недели рассмотрят дело Камилы Валиевой. Со стороны Международного союза конькобежцев (ISU) и WADA в состав коллегии был выдвинут американец Джеффри Мишкин, от российской фигуристки — француз Матьё Мезоннёв, а CAS назначил Джеймса Дрейка, представляющего Великобританию и Австралию. Последний станет также председателем панели. РУСАДА, которое выступает истцом в одной процедуре и ответчиком — в двух других, отказалось от выбора арбитра.

Согласно опубликованному пресс-релизу, слушания откроются 26 сентября с коротких выступлений сторон, а также показаний свидетелей. На следующий день выступят эксперты, а 28 числа участники процесса произнесут заключительные речи. Если судьям потребуется дополнительное время, то выделен и резервный день — 29 сентября. Валиева, как и ряд экспертов, будет участвовать в разбирательствах по видеосвязи.

По окончании слушаний, которые будут непубличными, арбитры возьмут время на вынесение решения, но сколько им на это потребуется — неизвестно. Как бы то ни было, вердикт будет окончательным и стороны в дальнейшем смогут оспорить лишь возможные процедурные нарушения в Федеральном суде Швейцарии, но не решение по существу.

Что известно о судьях

Самый опытный из трио арбитров — Мишкин. Он уже более 35 лет ведёт юридическую практику в США. Большая часть его карьеры связана с НБА: сначала он принимал участие в делах лиги в качестве юриста одной из нью-йоркских фирм, а впоследствии стал руководителем правового отдела организации и даже дорос до поста вице-президента. Трижды — в 2012, 2018 и 2020 годах — Джеффри признавали лучшим спортивным юристом Нью-Йорка.

Что касается Дрейка, его имя не в первый раз возникает в делах, связанных с отечественными спортсменами. В 2021 году он принимал участие в рассмотрении иска Марии Ласицкене к World Athletics, в котором она оспаривала приостановку выдачи нейтрального статуса российским атлетам, а также допуск лишь десяти из них на Игры в Токио.

Её требования не были удовлетворены, так как арбитры не усмотрели в действиях WA нарушения прав прыгуньи. Кроме того, по данным Inside the Games, Дрейк был задействован в ещё ряде процессов россиян, оспаривавших дисквалификации, наложенные на основе данных из московской антидопинговой лаборатории. Эти апелляции также не были удовлетворены CAS.

Француз Мезоннёв в этом деле будет тёмной лошадкой, так как публичной информации о нём крайне мало. Известно, что он занимает пост профессора в университете Марселя, является членом Спортивного арбитражного суда Франции и написал более 100 публикаций о спортивном праве.

При этом, по мнению российского юриста Анны Анцелиович, не стоит подвергать сомнению компетенции и беспристрастность членов панели CAS.

«Я ничего не знаю о судье из Франции. Если же говорить о других, то я всегда выступаю за арбитров из тех стран, где существуют достаточно строгие кодексы этики и поведения. Потому что для них нарушить этот кодекс и быть обвинённым в каком-то пристрастном или несправедливом принятии решений намного опаснее, чем какие-то политические мотивы. Потому что нарушение этих кодексов и принципов ведёт к отъёму у них права заниматься юридической деятельностью. Поэтому они достаточно аккуратны. Например, у Камилы на Играх в Пекине в комиссии был американец, и он вынес решение о том, чтобы снять с неё временное отстранение», — подчеркнула Анцелиович.

Предмет спора

Напомним, что проба Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, дала положительный результат на запрещённый препарат триметазидин. Из-за задержек в работе лаборатории, проводившей анализ, об этом стало известно только во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже выступила с двумя программами в рамках командного турнира. Российская сборная стала победителем соревнований, однако церемония награждения не состоялась из-за новости о возможном допинге. На спортсменку наложили временное отстранение, однако она обратилась с апелляцией в CAS, выездная панель удовлетворила её требование и допустила до личного турнира. Однако там Камила, которая считалась главной фавориткой Игр, провалила произвольную программу и заняла лишь четвёртое место.

РИА Новости

© Александр Вильф

Впоследствии РУСАДА провело расследование обстоятельств дела, и в январе этого года дисциплинарный антидопинговый комитет организации принял решение, что воспитанница Этери Тутберидзе не виновата в нарушении антидопингового кодекса. ДАК не наложил на Валиеву никаких санкций, за исключением аннулирования её результатов на дату взятия пробы.

После этого сразу три интересанта обратились в CAS с апелляцией. РУСАДА считает, что фигуристка всё-таки заслуживает наказания за нарушение — но не строже, чем выговор. ISU же требует дисквалификации от двух до четырёх лет с аннулированием всех результатов, в том числе командного золота Олимпийских игр в Пекине. WADA в свою очередь заявляет о необходимости наказать россиянку четырьмя годами отстранения от спорта и признать недействительными все её результаты с момента взятия пробы.

В релизе, опубликованном CAS в пятницу, 15 сентября, впервые была обнародована позиция Валиевой. Как следует из документа, Камила считает, что у CAS нет юрисдикции рассматривать это дело, так как нарушение не доказано. По сути, спортсменка требует полностью оправдать её и вернуть золото чемпионата России.

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«В качестве альтернативы она требует решения о том, что в её действиях отсутствует вина или халатность, либо, в дополнение к этому, что нарушение правил было непреднамеренным, следовательно период дисквалификации должен составлять не более двух лет и никакие результаты не могут быть аннулированы», — говорится в сообщении.

Анна Анцелиович усомнилась в том, что арбитры согласятся с первыми двумя утверждениями. По её мнению, скорее будет вынесен вердикт о непреднамеренном приёме препарата.

«Ввиду особого статуса Камилы, как только признают непреднамеренный приём, незначительную вину или халатность, у неё появляется достаточно широкая «вилка» — от выговора до двух лет дисквалификации. По моим ощущениям, незначительная вина будет признана, соответственно, вердикт будет в рамках этой «вилки», — цитирует Анцелиович «Газета.Ru».

По словам специалиста, при этом существуют шансы на сохранение результатов Валиевой, а значит и золота Олимпиады, так как при принятии решения будет приниматься во внимание так называемый принцип справедливости.

«В первую очередь будет оценена концентрация обнаруженной запрещённой субстанции. Присутствовала ли субстанция при достижении результата, который просят не аннулировать, и были ли чистые пробы. С этой позиции велика вероятность того, что результат может быть оставлен. Ведь он в любом случае был достигнут не под влиянием запрещённой субстанции. И то, что Камила и её сторона настаивают на непреднамеренности действий, что не было цели улучшения результатов и субстанция не использовалась при подготовке к турниру, тоже будет приниматься во внимание. Поэтому я достаточно высоко оцениваю шансы на то, что результаты Камилы не будут отменены», — заявила юрист.

«Это всё-таки суд, хоть и спортивный»

В России список судей был встречен достаточно позитивно, несмотря на то, что все они — представители недружественных стран. По мнению депутата Госдумы Светланы Журовой, не стоит обращать внимание на национальность арбитров.

«По правилам Россия могла выбирать одного из судей, поэтому национальный признак тут не особо влияет на решение. Тут дело в другом, конечно. Хватит ли сил и смелости судьям, чтобы не прогнуться под давлением западных политиков. Политики сделают всё, чтобы прогнуть этих судей. Но у нас нет другого варианта, кроме как внимательно следить за процессом», — цитирует Журову Sport24.

Аналогичную позицию озвучил почётный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник. В разговоре со «Спорт-Экспрессом» он выразил надежду, что CAS, принимая решение, будет руководствоваться не политическими, а юридическими соображениями.

«Выбор арбитров может вас напрягать, но мы на него никак повлиять не можем. Это всё-таки суд, хоть и спортивный. Там сидят юристы, которые должны принимать решение исходя из юридических норм, а не из чего-то другого. Надеемся на справедливый суд и решение», — подчеркнул эксперт.

А Татьяна Тарасова призвала не считать негативным моментом присутствие в составе коллегии представителя США.

«Главное, чтобы арбитр был честный, а кто он по национальности — американец, немец, француз, хоть папуас — не имеет значения. В этом деле, так уж вышло, нет незаинтересованных сторон. Нужно отталкиваться от того, что есть», — сказала прославленный тренер в комментарии «Советскому спорту».