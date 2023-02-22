«Требовать четыре года дисквалификации несправедливо»: в России отреагировали на апелляцию WADA и ISU по делу Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство, а вслед за ним и Международный союз конькобежцев подали апелляцию на решение РУСАДА по делу Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд. В WADA не согласны, что в действиях фигуристки отсутствовали вина и халатность, и будут добиваться четырёхлетней дисквалификации и аннулирования всех результатов спортсменки с декабря 2021 года. Кроме того, в организации требуют ускоренного рассмотрения дела. При этом шансы на победу у россиянки остаются. Однако многое будет зависеть от того, смогут ли адвокаты ответчика отстоять свою позицию.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA), как и обещало ранее, подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Камилы Валиевой. Он постановил, что в действиях фигуристки отсутствовала «вина или халатность», поэтому были перераспределены только медали чемпионата России 2021 года, проба с которого и оказалась положительной.

В WADA изучили мотивировочную часть вердикта, а также другие представленные материалы и пришли к выводу, что ДАК РУСАДА допустил ошибку. Организация планирует добиваться в CAS четырёхлетней дисквалификации и аннулирования всех результатов Валиевой с даты взятия анализа — 25 декабря 2021 года. В частности, речь идёт о золоте командного турнира Олимпиады в Пекине. Как отмечается в сообщении на официальном сайте, агентство настаивает на рассмотрении данного дела «без дальнейших неоправданных задержек».

Вслед за WADA апелляцию в суд направил и Международный союз конькобежцев (ISU), объяснив своё решение необходимостью борьбы с негативными явлениями в спорте.

«В ISU считают, что всех молодых спортсменов необходимо защищать от допинга. Однако такую защиту нельзя обеспечить, освобождая молодых спортсменов от санкций», — говорится в сообщении организации.

Также федерация попросила CAS определить окончательные результаты командного турнира на Играх-2022 в Пекине, но, в отличие от WADA, не потребовала четырёхлетней дисквалификации россиянки, оставляя срок наказания на усмотрение арбитров.

В первую очередь на данные новости отреагировал Международный олимпийский комитет. В организации поприветствовали решения WADA и ISU передать наконец дело в CAS, поскольку по окончании процесса можно будет вручить медали участникам командного турнира Олимпиады. Особо заинтересованы в наказании Валиевой в США, ведь тогда американцы получат золото.

При этом, по мнению главы USADA Трэвиса Тайгарта, разбирательство дела в CAS нужно в том числе для возвращения доверия всей антидопинговой системе, которая допустила большую ошибку. Ведь результаты декабрьской допинг-пробы Валиевой стали известны только на Играх-2022 из-за сбоев в работе стокгольмской лаборатории. Иначе Камила на турнир, скорее всего, просто бы не поехала и обошлось бы без громкого скандала.

«Теперь будем надеяться, что слушания пройдут в ускоренном порядке и станут открытыми для общественности, чтобы спортсмены, чьи мечты висят на волоске, могли отнестись с доверием к окончательному результату, каким бы он ни был, и чтобы какая-то справедливость всё-таки могла быть вскоре восстановлена», — приводит слова Тайгарта USA Today.

В России ожидали апелляции WADA и ISU. Куда больше всех удивило другое: агентство требует максимально возможного наказания для Валиевой, в то время как РУСАДА выбрало минимальную меру. По словам юриста Анны Анцелиович, в организации, похоже, не видят оснований для ослабления санкций.

«Есть деление: полная вина спортсмена, незначительная вина или отсутствие вины. Дисциплинарный антидопинговый комитет принял решение об отсутствии вины, а то, что просит WADA, — это полная вина. Избежать дисквалификации на четыре года можно. Это состязательный процесс, и тут вопрос, насколько стороны смогут доказать свою позицию. Но надо понимать, что её будут отстаивать не только РУСАДА и спортсменка, но и WADA», — приводит слова Анцелиович РИА Новости.

В любом случае, по мнению специалистов, требовать такого наказания россиянки в сложивших обстоятельствах слишком сурово. Хотя, как отмечает тренер Александр Жулин, никто уже и не ждёт от международных организаций объективности.

«Было понятно, что WADA подаст апелляцию в CAS. Конечно, требовать четыре года дисквалификации — это несправедливо. Сейчас всё, что они делают, несправедливо», — заявил специалист.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова также не скрывала возмущения по поводу апелляции WADA. По её словам, сейчас Валиевой особенно нужна поддержка.

«Когда это уже закончится? Как и сколько уже можно травить самую лучшую девочку в фигурном катании? Больные люди! Они знают, что она лучшая, и специально топят», — негодовала Тарасова.

При этом она уверена: сдаваться фигуристке ещё рано. Шансы выиграть дело остаются.

«Я думаю, Камила абсолютно не виновата. У нас тоже должны быть серьёзные люди, которые будут отстаивать её интересы, интересы страны. Мы же абсолютно правы, не лжём, не придумываем. Шанс есть всегда. Можно быть на последнем месте в короткой программе, но при этом шанс выиграть соревнования остаётся. Можно так откататься, что в итоге будешь первым», — сказала Тарасова.

Конечно, многое теперь в руках юристов, которые будут представлять интересы Валиевой. В её пользу, безусловно, статус защищённого лица: фигуристке было 15 лет на момент сдачи пробы. Важна и мотивировочная часть ДАК РУСАДА. Российские специалисты не увидели «вины и халатности» со стороны Камилы. А значит, существовали основания не наказывать её по всей строгости. Год назад во время Олимпиады озвучивалась версия, что девушка неумышленно приняла лекарство дедушки. По словам олимпийской чемпионки Светланы Журовой, большое число раз в подобных случаях спортсменов вовсе не наказывали, а если и отстраняли, то на минимальный срок.

«Дело Камилы выглядит достаточно политизированным именно по этой причине. Здесь включились другие механизмы», — приводит слова депутата Госдумы «Матч ТВ».

При этом ждать быстрого решения от CAS не стоит, даже если в суде постараются максимально ускориться. На изучение документов, слушания и вердикт уйдёт в лучшем случае два или три месяца.

«Всё может и затянуться, особенно если одна из сторон скажет, что им необходимо провести какую-то научную экспертизу», — отметила Анцелиович.

Так что раньше лета в деле Валиевой так и не будет поставлена точка. Впрочем, далеко не все участники Олимпиады в Пекине вообще этого ждут. Как отметил в интервью американец Закари Донохью, расследование длится так долго, что уже потеряло значимость.