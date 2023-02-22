Гербольдт — о деле Валиевой: надо бороться до конца, а шансы есть всегда
- РИА Новости
«Всё предсказуемо. Дали повод для разбирательства, и теперь из этой ситуации будут выжимать по максимуму. Надо бороться до конца, а шансы есть всегда. Сложно оценивать объективность этой инстанции, я не так компетентна в этом, но надеюсь, что решение не будет предвзятым», — приводит слова Гербольдт РИА Новости.
В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.
После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
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