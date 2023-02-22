Журова назвала дело Валиевой политизированным из-за победы России в «команднике» ОИ-2022
- РИА Новости
«Дело Камилы выглядит достаточно политизированным. Здесь включились другие механизмы. Если её дисквалифицируют, то другие команды поднимаются наверх пьедестала, и Россия лишится первого места», — цитирует Журову «Матч ТВ».
13 января дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.
После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Ранее сообщалось, что WADA подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года.