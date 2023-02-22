Журова назвала дело Валиевой политизированным из-за победы России в «команднике» ОИ-2022

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и настаивает на дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой на четыре года.

«Дело Камилы выглядит достаточно политизированным. Здесь включились другие механизмы. Если её дисквалифицируют, то другие команды поднимаются наверх пьедестала, и Россия лишится первого места», — цитирует Журову «Матч ТВ».

13 января дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее сообщалось, что WADA подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года.