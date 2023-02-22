В МОК надеются, что дело фигуристки Валиевой будет рассмотрено как можно скорее
«МОК приветствует решение WADA передать это дело в CAS, что делает нас на один шаг ближе к окончательному решению, которого отчаянно ждут спортсмены. МОК надеется, что дело будет рассмотрено как можно скорее. Это в интересах всех участников, особенно спортсменов, которые ещё не смогли получить свои медали», — приводит слова пресс-службы МОК ТАСС.
21 февраля WADA подало апелляцию в CAS, агентство настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года.
В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.
После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Ранее глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт прокомментировал допинговое дело Валиевой.