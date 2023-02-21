Глава USADA: надеемся, что слушание по делу Валиевой будет быстрым и справедливость восстановят

Глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт прокомментировал допинговое дело российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Давайте надеяться, что слушание будет быстрым и открытым для общественности, чтобы спортсмены, чьи мечты висят на волоске, могли поверить в конечный результат, каким бы он ни был, и что скоро можно будет восстановить справедливость», — приводит слова Тайгарта USA TODAY.

21 февраля WADA подало апелляцию в CAS, агентство настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее юрист Анцелиович объяснила решение WADA подать апелляцию в CAS по делу Валиевой.