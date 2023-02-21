Юрист Анцелиович объяснила решение WADA подать апелляцию в CAS по делу Валиевой

Спортивный юрист Анна Анцелиович объяснила решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Апелляция WADA в CAS означает, что они рассмотрели документы и посчитали, что оснований для снижения санкций нет. Есть деление: полная вина спортсмена, незначительная вина или отсутствие вины. Дисциплинарный антидопинговый комитет принял решение об отсутствии вины, а то, что просит WADA, — это полная вина», — цитирует Анцелиович РИА Новости.

Она также подчеркнула, что фигуристка может избежать дисквалификации на четыре года.

«Но надо понимать, что свою позицию будут доказывать не только РУСАДА и спортсменка, но и WADA», — добавила Анцелиович.

21 февраля WADA подало апелляцию в CAS, агентство настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказал мнение, что требование WADA в отношении Валиевой необоснованно.