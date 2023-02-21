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Свищёв считает, что требование WADA по отношению к Валиевой необоснованно

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказал мнение, что требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении фигуристки Камилы Валиевой необоснованно.
Свищёв считает, что требование WADA по отношению к Валиевой необоснованно
  • РИА Новости

«Удивительно, конечно, требование WADA. Я считаю, оно необоснованно. Будем бороться и отстаивать интересы нашей спортсменки. Если она сама заявляет, что невиновна и не принимала запрещённые препараты, то адвокаты найдут чёткую позицию, по которой будут доказывать её правоту», — цитирует Свищёва «Матч ТВ».

21 февраля WADA подало апелляцию в CAS, агентство настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин назвал несправедливыми действия WADA в отношении Валиевой.

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