Роднина — о требовании WADA по делу Валиевой: это нельзя назвать политическим давлением

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и настаивает на дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой на четыре года.

«У WADA были основания обращаться в CAS. Дело Камилы — беда РУСАДА. Это же не надуманные обвинения, факт запрещённых препаратов был. Это нельзя назвать политическим давлением — это наша проблема», — цитирует Роднину Sport24.

13 января дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее сообщалось, что WADA подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года.