Роднина — о требовании WADA по делу Валиевой: это нельзя назвать политическим давлением
- РИА Новости
«У WADA были основания обращаться в CAS. Дело Камилы — беда РУСАДА. Это же не надуманные обвинения, факт запрещённых препаратов был. Это нельзя назвать политическим давлением — это наша проблема», — цитирует Роднину Sport24.
13 января дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.
После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Ранее сообщалось, что WADA подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года.