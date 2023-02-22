Тарасова призвала Лакерника помочь в решении дела Валиевой

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник должен поспособствовать принятию справедливого решения по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Они должны были куда-то подать, наверное, выразить своё мнение. Даже не знаю, что ещё сказать, в ISU у нас есть Лакерник, надо его спрашивать, что он думает по этому поводу, я в этой ситуации не могу ничем помочь Камиле», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

21 февраля WADA подало апелляцию в CAS и настаивает на дисквалификации Валиевой на четыре года.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее сообщалось, что ISU вслед за WADA подал апелляцию в CAS на решение РУСАДА по делу Валиевой.