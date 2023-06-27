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Железняков: после Олимпиады Валиева ушла в себя, зажалась и стала другой

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Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, рассказал об изменениях в характере Камилы Валиевой после скандала на Олимпийских играх в Пекине.
Железняков: после Олимпиады Валиева ушла в себя, зажалась и стала другой
  • РИА Новости

«Она очень переживала, и первые несколько месяцев это было видно. Она ушла в себя, зажалась и стала другой девочкой. Но кто-то от такой ситуации сломается, а кто-то пройдёт этот путь. Её отпустило», — цитирует Железнякова РИА Новости.

В декабре 2021 года на чемпионате России Валиева сдала допинг-тест с положительным результатом. Итоги тестирования стали известны после командного турнира Олимпийских игр 2022 года. В январе РУСАДА аннулировало победу фигуристки на национальном первенстве.

Ранее сообщалось, что глава WADA выступил с заявлением о деле Валиевой.

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