Вайцеховская: Валиева — улучшенная версия всех своих предшественниц
- РИА Новости
«Валиева — идеал. Не просто улучшенная версия всех своих предшественниц, но и совершенная модель. В придачу ко всем возможным и невозможным врождённым плюсам Камила обладает очень высокой работоспособностью и самодисциплиной», — написала журналистка в Telegram-канале.
Она добавила, что хочет, чтобы фигуристка продолжила выступать до следующей Олимпиады в Милане.
«Иначе, боюсь, она останется в истории своего вида спорта как самый большой его парадокс: девочка, которая могла всё, но не выиграла толком ничего», — отметила Вайцеховская.
В сезоне-2022/23 спортсменка стала серебряным призёром чемпионата России и финала Гран-при России, на её счету также две победы на этапах Гран-при.
Ранее сообщалось, что Валиева представила показательный номер.