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Вайцеховская: Валиева — улучшенная версия всех своих предшественниц

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказала мнение о российской фигуристке Камиле Валиевой.
Вайцеховская: Валиева — улучшенная версия всех своих предшественниц
  • РИА Новости

«Валиева — идеал. Не просто улучшенная версия всех своих предшественниц, но и совершенная модель. В придачу ко всем возможным и невозможным врождённым плюсам Камила обладает очень высокой работоспособностью и самодисциплиной», — написала журналистка в Telegram-канале.

Она добавила, что хочет, чтобы фигуристка продолжила выступать до следующей Олимпиады в Милане.

«Иначе, боюсь, она останется в истории своего вида спорта как самый большой его парадокс: девочка, которая могла всё, но не выиграла толком ничего», — отметила Вайцеховская.

В сезоне-2022/23 спортсменка стала серебряным призёром чемпионата России и финала Гран-при России, на её счету также две победы на этапах Гран-при.

Ранее сообщалось, что Валиева представила показательный номер.

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