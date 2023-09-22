Россиянам запретили выступать под флагом РФ, пока РУСАДА не выполнит все условия WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретит россиянам выступать под флагом страны на международных турнирах, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выполнит критерии соответствия антидопинговому кодексу.

«Флаг Российской Федерации не будет развеваться, пока условия восстановления не будут соблюдены», — приводит заявление WADA ТАСС.

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в международных турнирах.

РУСАДА не согласилось с решением и обратилось в CAS, который сократил срок. Действие ограничений завершилось в 2022 году.

Ранее сообщалось, что WADA наказало 218 российских спортсменов на основе данных московской лаборатории.