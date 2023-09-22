Россиянам запретили выступать под флагом РФ, пока РУСАДА не выполнит все условия WADA
- AFP
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«Флаг Российской Федерации не будет развеваться, пока условия восстановления не будут соблюдены», — приводит заявление WADA ТАСС.
В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в международных турнирах.
РУСАДА не согласилось с решением и обратилось в CAS, который сократил срок. Действие ограничений завершилось в 2022 году.
Ранее сообщалось, что WADA наказало 218 российских спортсменов на основе данных московской лаборатории.