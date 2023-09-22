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Журова заявила, что WADA специально ищет поводы для санкций в отношении России

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Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) действует непоследовательно по отношению к России.
Журова заявила, что WADA специально ищет поводы для санкций в отношении России
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Не мытьём, так катаньем. Понятно, что надо ещё какие-то аргументы приводить к тому, почему российские спортсмены выступают без флага и гимна. И нашли, кроме ситуации на Украине, вот такие аргументы», — цитирует Журову ТАСС.

По словам олимпийской чемпионки по конькобежному спорту, во многих странах вообще нет антидопингового законодательства.

«А они выступают с флагом и гимном. До 2014 года, так получается, наше законодательство было лучшим. А теперь — нет», — добавила Журова.

22 сентября в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в международных турнирах. 

Ранее сообщалось, что РУСАДА изучит возможность обжаловать решение WADA о несоответствии.

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