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РУСАДА выплатило WADA 273 млн рублей для восстановления в правах

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Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила о том, что был внесён платёж для восстановления прав во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
РУСАДА выплатило WADA 273 млн рублей для восстановления в правах
  • РИА Новости

«РУСАДА выплатило все необходимые суммы. Общая сумма — 273 млн рублей. Но WADA уже затронуло вопрос, что сама оценка условий восстановления потребует оплаты этой процедуры. Пока счёт не получили», — цитирует Логинову РИА Новости.

Она также добавила, что РУСАДА выполнило все меры для восстановления прав в WADA.

22 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства заявил, что РУСАДА по-прежнему не соответствует антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что ОКР проведёт консультацию с юристами по решению WADA в отношении РУСАДА.

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