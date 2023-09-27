РУСАДА выплатило WADA 273 млн рублей для восстановления в правах

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила о том, что был внесён платёж для восстановления прав во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

«РУСАДА выплатило все необходимые суммы. Общая сумма — 273 млн рублей. Но WADA уже затронуло вопрос, что сама оценка условий восстановления потребует оплаты этой процедуры. Пока счёт не получили», — цитирует Логинову РИА Новости.

Она также добавила, что РУСАДА выполнило все меры для восстановления прав в WADA.

22 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства заявил, что РУСАДА по-прежнему не соответствует антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что ОКР проведёт консультацию с юристами по решению WADA в отношении РУСАДА.