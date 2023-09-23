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ОКР проведёт консультацию с юристами по решению WADA в отношении РУСАДА

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация проведёт консультацию с юристами по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
ОКР проведёт консультацию с юристами по решению WADA в отношении РУСАДА
  • РИА Новости

«Наши юристы сейчас занимаются вынесенным решением», — приводит слова Позднякова «Матч ТВ».

22 сентября в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в международных турнирах. 

Ранее сообщалось, что Светлана Журова считает, что WADA действует непоследовательно по отношению к России.

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