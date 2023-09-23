ОКР проведёт консультацию с юристами по решению WADA в отношении РУСАДА

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация проведёт консультацию с юристами по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Наши юристы сейчас занимаются вынесенным решением», — приводит слова Позднякова «Матч ТВ».

22 сентября в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в международных турнирах.

Ранее сообщалось, что Светлана Журова считает, что WADA действует непоследовательно по отношению к России.