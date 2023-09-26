В Госдуме призвали подать в суд на американского фигуриста Чжоу за обвинения россиян в допинге

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал слова американского фигуриста Винсента Чжоу в адрес российских спортсменов.

«Он решил поддержать негативную тенденцию, которая не имеет отношения к спорту. На месте наших фигуристов и РУСАДА я бы оценил возможность, чтобы подать на него в суд и засудить», — цитирует Свищёва ТАСС.

Чжоу, комментируя дело Камилы Валиевой, заявил, что среди российских фигуристов широко распространены нарушения антидопинговых правил.

Напомним, что по итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония.

Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную пробу 25 декабря 2021 года.

Ранее Наталья Бестемьянова призвала не воспринимать всерьёз слова Чжоу о допинге у россиян.