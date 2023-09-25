Бестемьянова призвала не воспринимать всерьёз слова Чжоу о допинге у россиян

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала слова американца Винсента Чжоу о допинге у российских фигуристов.

«Откуда он взял эту информацию? На него надо подать в суд за такое. Как можно говорить подобное на весь мир? Но разве его кто-то вообще слушает? Я даже толком не могу вспомнить, как этот человек выглядит. Я считаю, что к этому надо относиться так: собаки лают, караван идёт», — приводит слова Бестемьяновой РИА Новости.

Чжоу, комментируя дело Камилы Валиевой, заявил, что среди российских фигуристов широко распространены нарушения антидопинговых правил.

Напомним, что по итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония.

Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года.

Ранее Тарасова заявила, что Чжоу должен ответить за слова о допинге у россиян.