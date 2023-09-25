Узнать больше

Тарасова заявила, что Чжоу должен ответить за слова о допинге у россиян

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что американец Винсент Чжоу должен ответить за свои слова о допинге у российских фигуристов.
Тарасова заявила, что Чжоу должен ответить за слова о допинге у россиян
  • РИА Новости

«Он разве здесь был, жил здесь? Что он несёт? Он должен отвечать за эти слова!» — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Чжоу, комментируя дело Камилы Валиевой, заявил, что среди российских фигуристов широко распространены нарушения антидопинговых правил.

Напомним, что по итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония.

Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что Роман Терюшков скептически высказался о деле Валиевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить