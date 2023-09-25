Тарасова заявила, что Чжоу должен ответить за слова о допинге у россиян

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что американец Винсент Чжоу должен ответить за свои слова о допинге у российских фигуристов.

«Он разве здесь был, жил здесь? Что он несёт? Он должен отвечать за эти слова!» — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Чжоу, комментируя дело Камилы Валиевой, заявил, что среди российских фигуристов широко распространены нарушения антидопинговых правил.

Напомним, что по итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония.

Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что Роман Терюшков скептически высказался о деле Валиевой.