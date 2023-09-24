Терюшков — о деле Валиевой: Камилу накажут, любители третейского суда покудахтают
«К сожалению, ряд российских спортивных функционеров и политиков души не чают в третейском суде CAS, которому мы передали право вершить судьбы российских граждан. Пока мы слушаем их аргументы о пользе передачи спортивного суверенитета России в заботливые руки транснациональных корпораций коллективного Запада, мы из статуса обвиняемых не выйдем никогда. Валиеву накажут, любители третейского суда покудахтают и приведут приговор в исполнение на территории России», — цитирует Терюшкова Metaratings.
Напомним, что по итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония.
Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.
Слушания по поводу положительного допинг-теста состоятся 26, 27 и 28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.
Ранее президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился ожиданиями от рассмотрения допингового дела Валиевой.