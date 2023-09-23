Лайшев: любим Валиеву, но вряд ли дождёмся справедливого решения CAS
- РИА Новости
«Вряд ли мы дождёмся справедливого решения от CAS. Потому что мы знаем правду, какая должна быть. И, судя по последним выходкам всех на международной арене, в это мало верится. Сто процентов в этом есть политическая составляющая», — цитирует Лайшева Sport24.
Напомним, что по итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония.
Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.
Слушания по поводу положительного допинг-теста состоятся 26, 27 и 28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о деле Валиевой.