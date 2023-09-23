Лайшев: любим Валиеву, но вряд ли дождёмся справедливого решения CAS

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился ожиданиями от рассмотрения допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Вряд ли мы дождёмся справедливого решения от CAS. Потому что мы знаем правду, какая должна быть. И, судя по последним выходкам всех на международной арене, в это мало верится. Сто процентов в этом есть политическая составляющая», — цитирует Лайшева Sport24.

Напомним, что по итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония.

Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Слушания по поводу положительного допинг-теста состоятся 26, 27 и 28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о деле Валиевой.