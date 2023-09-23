Роднина: надо быть готовыми к любому решению CAS в отношении Валиевой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Заседание по делу Валиевой? Хочется уже наконец-то узнать полную картину происходящего. А то никто ничего не говорит. Дело покрыто туманом. Какой будет итог? Надо быть готовыми к любому решению CAS в отношении Валиевой», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

Напомним, что по итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония.

Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Слушания по поводу положительного допинг-теста состоятся 26, 27 и 28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

Ранее сообщалось, что ISU считает, что Валиева должна понести наказание за нарушение антидопинговых правил.