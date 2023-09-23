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ISU считает, что Валиева должна понести наказание за нарушение антидопинговых правил

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Международный союз конькобежцев (ISU) считает, что 17-летняя российская фигуристка Камила Валиева должна понести наказание, несмотря на свой возраст.
ISU считает, что Валиева должна понести наказание за нарушение антидопинговых правил
  • РИА Новости

«Защита не может быть обеспечена путём освобождения молодых спортсменов от санкций», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы организации.

Напомним, что по итогам командных соревнований на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония.

Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года в день произвольной программы чемпионата России.

Слушания по поводу положительного допинг-теста состоятся 26, 27 и 28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

Ранее адвокат Александр Добровинский прокомментировал дело о нарушении антидопинговых правил с участием Валиевой.

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