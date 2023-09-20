Адвокат — о деле Валиевой: никто никого не посадит в тюрьму
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«Может быть, регламент закрытый. Ребёнок ни при чём. И его не судят. Здесь существуют кем-то придуманные некие правила, которым все люди, желающие участвовать в этих общественных организациях, Играх и т. д., должны следовать. Никого не посадят в тюрьму, никто не будет издеваться», — цитирует Добровинского Sport24.
Валиева примет участие в заседании Спортивного арбитражного суда по видеосвязи. Слушания по поводу положительного допинг-теста от 25 декабря 2021 года состоятся 26, 27 и 28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.
По итогам командных соревнований на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония. Церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы фигуристки.
Ранее в CAS не назвали фамилию адвоката, который будет защищать российскую фигуристку Камилу Валиеву.