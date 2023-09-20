Адвокат — о деле Валиевой: никто никого не посадит в тюрьму

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал дело о нарушении антидопинговых правил с участием фигуристки Камилы Валиевой, слушание по которому пройдёт на следующей неделе в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

«Может быть, регламент закрытый. Ребёнок ни при чём. И его не судят. Здесь существуют кем-то придуманные некие правила, которым все люди, желающие участвовать в этих общественных организациях, Играх и т. д., должны следовать. Никого не посадят в тюрьму, никто не будет издеваться», — цитирует Добровинского Sport24.

Валиева примет участие в заседании Спортивного арбитражного суда по видеосвязи. Слушания по поводу положительного допинг-теста от 25 декабря 2021 года состоятся 26, 27 и 28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

По итогам командных соревнований на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония. Церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы фигуристки.

Ранее в CAS не назвали фамилию адвоката, который будет защищать российскую фигуристку Камилу Валиеву.