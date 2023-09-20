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CAS отказался назвать фамилию адвоката, который будет защищать интересы Валиевой

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В Спортивном арбитражном суде (CAS) не назвали фамилию адвоката, который будет защищать российскую фигуристку Камилу Валиеву.
CAS отказался назвать фамилию адвоката, который будет защищать интересы Валиевой
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Спортивный арбитражный суд не может предоставить такого рода информацию», — цитирует представителя CAS ТАСС.

Слушания по делу 17-летней россиянки пройдут в закрытом режиме в Лозанне (Швейцария) с 26 по 28 сентября. Фигуристка настаивает на своей невиновности в вопросе нарушения антидопинговых правил.

Ранее Станислав Поздняков призвал не рассчитывать на справедливый вердикт по делу Валиевой.

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