CAS отказался назвать фамилию адвоката, который будет защищать интересы Валиевой

В Спортивном арбитражном суде (CAS) не назвали фамилию адвоката, который будет защищать российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Спортивный арбитражный суд не может предоставить такого рода информацию», — цитирует представителя CAS ТАСС.

Слушания по делу 17-летней россиянки пройдут в закрытом режиме в Лозанне (Швейцария) с 26 по 28 сентября. Фигуристка настаивает на своей невиновности в вопросе нарушения антидопинговых правил.

Ранее Станислав Поздняков призвал не рассчитывать на справедливый вердикт по делу Валиевой.