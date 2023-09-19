Поздняков призвал не рассчитывать на справедливый вердикт по делу Валиевой

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что рассчитывать на справедливость в деле российской фигуристки Камилы Валиевой приходится всё меньше.

«В настоящий момент система спортивного правосудия претерпевает негативные изменения. По моему мнению, рассчитывать на справедливость спортивного арбитража приходится всё меньше и меньше», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

Слушания по делу 17-летней россиянки пройдут в закрытом режиме в Лозанне (Швейцария) с 26 по 28 сентября. Фигуристка настаивает на своей невиновности в вопросе нарушения антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что независимый юрист из Великобритании Грэм Артур будет представлять интересы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) при рассмотрении дела Валиевой.