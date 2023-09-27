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В США считают МОК, CAS, ISU и WADA виновными в затягивании дела Валиевой

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Глава Олимпийского комитета США Сара Хиршланд назвала виновных в затягивании дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Тут сыграли свою роль МОК, CAS, ISU, WADA и РУСАДА. В общем, много аббревиатур, которые сделали процесс громоздким и неуклюжим», — цитирует Хиршланд Inside The Games.

Сборная США в командных соревнованиях на Олимпиаде 2022 года в Пекине завоевала серебряные медали. Золотую награду выиграла команда России, бронзу — Япония.

По окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее в CAS объяснили внесение корректив в релиз от WADA по делу Валиевой.

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