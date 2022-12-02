В CAS объяснили внесение корректировок в релиз от WADA по делу Валиевой

В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщили, что организация внесла корректировки в релиз о получении от Всемирного антидопингового агентства (WADA) апелляции к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) из-за того, что факты, связанные с делом российской фигуристки Камилы Валиевой, не были чётко установлены.

«CAS обнаружил, что факты, связанные с организацией и переносом слушаний в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, ещё не были чётко установлены. Поэтому, поскольку этот раздел пресс-релиза CAS был ограничен изложением основных фактов по делу до подачи апелляции в CAS, было решено пока использовать другую формулировку», — приводит слова представителя пресс-службы CAS ТАСС.

14 ноября WADA потребовало от CAS отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результаты Олимпиады.

Во время Олимпийских игр в Пекине по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее CAS изменил релиз о РУСАДА и деле Валиевой.