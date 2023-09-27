В РУСАДА изучают слова Чжоу о допинге среди российских фигуристов на предмет клеветы

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова прокомментировала слова американского фигуриста Винсента Чжоу, обвинившего россиян в употреблении допинга.

«На данный момент РУСАДА изучает первоисточник, позицию фигуриста. После того как мы изучим материалы, будут приняты решения о дальнейших шагах. Сроки мы не ставим», — цитирует Логинову РИА Новости.

Чжоу, комментируя дело Камилы Валиевой, заявил, что среди российских фигуристов широко распространены нарушения антидопинговых правил.

Церемония награждения соревнований командного турнира на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительный тест 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Слушания по поводу положительной допинг-пробы проходят 26, 27 и 28 сентября, при этом 29 сентября назначено резервным днём.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Чжоу набитым дураком после слов о допинге среди россиян.