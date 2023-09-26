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Губерниев назвал Чжоу набитым дураком после слов о допинге среди россиян

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что американский фигурист Винсент Чжоу выставил себя набитым дураком, заявив о широком распространении допинга среди российских спортсменов.
Губерниев назвал Чжоу набитым дураком после слов о допинге среди россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Annice Lyn

«Он показал всем, что он набитый дурак. Если ты кого-то обвиняешь, предъяви доказательства. Я, например, сейчас скажу, что в американском фигурном катании много допинга. Это его слово против моего слова, и все эти слова ничего не значат», — цитирует Губерниева РИА Новости.

Чжоу, комментируя дело Камилы Валиевой, заявил, что среди российских фигуристов широко распространены нарушения антидопинговых правил.

Напомним, что по итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония.

Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную пробу 25 декабря 2021 года.

Ранее в Госдуме призвали подать в суд на Чжоу за слова о допинге в России.

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