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CAS продлил дисквалификацию биатлониста Слепова на два года

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Спортивный арбитражный суд (CAS) продлил дисквалификацию российского биатлониста Алексея Слепова на два года.
CAS продлил дисквалификацию биатлониста Слепова на два года
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Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

В феврале 2022 года по решению РУСАДА Слепов был дисквалифицирован на один год. Ему вменялось нарушение порядка предоставления информации о местонахождении.

CAS отменил решение РУСАДА и дал спортсмену дисквалификацию сроком на два года. Отмечается, что ему зачтут уже отбытый срок отстранения с 30 сентября 2021 года по 29 сентября 2022 года.

Слепов является трёхкратным чемпионом Европы, победителем общего зачёта Кубка IBU в сезоне-2013/14, а также чемпионом России.

Ранее Слепов рассказал о своих планах после завершения дисквалификации.

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