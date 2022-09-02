Слепов: профессиональный спорт точно нет, но любительский — запросто

Российский биатлонист Алексей Слепов рассказал о своих планах после завершения дисквалификации.

«Профессиональный спорт точно нет, но любительский — запросто. Буду принимать участие в ветеранских соревнованиях и тех турнирах, в которых я в детстве принимал участие», — цитирует Слепова «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что будет заниматься здоровым образом жизни, но на любительском уровне. По его словам, для занятия на профессиональном этапе, нужно много тренироваться и участвовать на сборах.

«Но в целом планирую после дисквалификации поддерживать свою физическую активность на любительских соревнованиях, может быть, займусь тренерской деятельностью, готовить будущих чемпионов, которые будут придерживаться олимпийского девиза «Быстрее. Выше. Сильнее», — заключил Слепов.

В октябре 2020 года Слепов был признан Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) невиновным в нарушении правил доступности, но через неделю данное решение было пересмотрено и разбирательство относительно пропуска третьего допинг-теста за год было возобновлено. В итоге спортсмен был дисквалифицирован на один год с 30 сентября 2021 года.

Слепов является трёхкратным чемпионом Европы, победителем общего зачёта Кубка IBU в сезоне-2013/14, а также чемпионом России.

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